«Реал» согласовал контракт с Думфрисом, Моуринью участвует в переговорах — Скира

Мадридский «Реал» достиг соглашения с правым защитником «Интера» Дензелом Думфрисом о контракте, рассчитанном до 2030 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, португальский тренер Жозе Моуринью, близкий к назначению в «Королевский клуб», играет особую роль в переговорах, поскольку считает Думфриса «новым Майконом» и футболистом, идеально подходящим под его планы.

Моуринью работал с правым защитником «Интера» Майконом с 2008-го по 2010-й.

В минувшем сезоне Думфрис принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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