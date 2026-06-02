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Стало известно, отпустит ли «Тоттенхэм» Педро Порро в «Реал»

Стало известно, отпустит ли «Тоттенхэм» Педро Порро в «Реал»
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Защитник «Тоттенхэма» и сборной Испании Педро Порро не перейдёт в мадридский «Реал». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети. По информации источника, «шпоры» не собираются отпускать 26-летнего испанца.

Тренер команды Роберто Де Дзерби рассматривает Порро как одну из ключевых фигур для перезапуска проекта. Ранее сообщалось о заинтересованности в игроке со стороны «Барселоны» и «Реала», а также о намерении испанца покинуть английскую Премьер-лигу.

В сезоне-2025/2026 Порро принял участие в 47 матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Действующий контракт защитника с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 40 млн.

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