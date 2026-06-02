12 футболистов из РПЛ станут участниками чемпионата мира — 2026

В заявки сборных, участвующих в чемпионате мира — 2026, включены 12 футболистов, которые играли в минувшем сезоне Мир РПЛ.

Сборная Бразилии : Дуглас Сантос («Зенит»), Луис Энрике («Зенит»).

: Дуглас Сантос («Зенит»), Луис Энрике («Зенит»). Сборная Мексики : Сесар Монтес («Локомотив»), Луис Чавес («Динамо» Москва).

: Сесар Монтес («Локомотив»), Луис Чавес («Динамо» Москва). Сборная Кабо-Верде : Кевин Ленини («Краснодар»), Жилсон Беншимол («Акрон»).

: Кевин Ленини («Краснодар»), Жилсон Беншимол («Акрон»). Сборная Колумбии : Джон Кордоба («Краснодар»).

: Джон Кордоба («Краснодар»). Сборная Парагвая: Хуан Касерес («Динамо» Москва).

Хуан Касерес («Динамо» Москва). Сборная Туниса : Хазем Мастури («Динамо» Махачкала).

: Хазем Мастури («Динамо» Махачкала). Сборная ДР Конго : Тео Бонгонда («Спартак»).

: Тео Бонгонда («Спартак»). Сборная Панамы : Эдгардо Фаринья («Пари НН»).

: Эдгардо Фаринья («Пари НН»). Сборная Ирана: Мохаммад Мохеби («Ростов»).

Чемпионат мира начнётся 11 июня и продлится до 19 июля. Соревнование пройдёт в США, Канаде и Мексике.

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