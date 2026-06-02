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12 футболистов из РПЛ станут участниками чемпионата мира — 2026

12 футболистов из РПЛ станут участниками чемпионата мира — 2026
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В заявки сборных, участвующих в чемпионате мира — 2026, включены 12 футболистов, которые играли в минувшем сезоне Мир РПЛ.

  • Сборная Бразилии: Дуглас Сантос («Зенит»), Луис Энрике («Зенит»).
  • Сборная Мексики: Сесар Монтес («Локомотив»), Луис Чавес («Динамо» Москва).
  • Сборная Кабо-Верде: Кевин Ленини («Краснодар»), Жилсон Беншимол («Акрон»).
  • Сборная Колумбии: Джон Кордоба («Краснодар»).
  • Сборная Парагвая: Хуан Касерес («Динамо» Москва).
  • Сборная Туниса: Хазем Мастури («Динамо» Махачкала).
  • Сборная ДР Конго: Тео Бонгонда («Спартак»).
  • Сборная Панамы: Эдгардо Фаринья («Пари НН»).
  • Сборная Ирана: Мохаммад Мохеби («Ростов»).

Чемпионат мира начнётся 11 июня и продлится до 19 июля. Соревнование пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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