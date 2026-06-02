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Зырянов: «Зенит» будет подстраиваться под новый лимит на легионеров

Зырянов: «Зенит» будет подстраиваться под новый лимит на легионеров
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Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал, что клуб будет находить варианты и подстраиваться под новый лимит на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министерство спорта РФ подписало приказ об изменении лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/2027. С указанного сезона в заявке клуба РПЛ не может быть более 12 иностранных игроков, а на поле — не более семи. По последнему варианту лимита команды могли вносить в заявку 13 легионеров и выпускать на поле восемь из них.

«Мы уже не один раз, и главный тренер [Сергей Семак], и руководители «Зенита» озвучивали нашу позицию. Если будет такой лимит, значит, будем действовать с ним. Находить варианты, под него подстраиваться», — приводит слова Зырянова ТАСС.

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