Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч ДР Конго — Чили отменён из-за опасений по поводу вируса Эбола — BBC

Матч ДР Конго — Чили отменён из-за опасений по поводу вируса Эбола — BBC
Комментарии

Товарищеский матч между сборными ДР Конго и Чили, запланированный на 9 июня в испанском городе Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон, отменён, сообщает BBC. Это решение было принято мэром города Хуаном Франко, который ввёл запрет на проведение матча из-за серьёзных опасений по поводу вируса Эбола.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 13:00 МСК
ДР Конго
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, сборные пытаются найти новое место для проведения товарищеской игры всего за несколько дней до начала турнира.

Сборная ДР Конго ранее приостановила подготовку к чемпионату мира — 2026 из-за вспышки вируса Эбола в стране. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ситуацию как «чрезвычайную», но не признала её пандемией.

На чемпионате мира — 2026 сборная ДР Конго попала в группу К, где ей предстоит сыграть с Португалией, Колумбией и Узбекистаном.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
Материалы по теме
ФИФА считает, что сборную ДР Конго пустят на ЧМ-2026 в США, несмотря на вирус Эбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android