Матч ДР Конго — Чили отменён из-за опасений по поводу вируса Эбола — BBC

Товарищеский матч между сборными ДР Конго и Чили, запланированный на 9 июня в испанском городе Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон, отменён, сообщает BBC. Это решение было принято мэром города Хуаном Франко, который ввёл запрет на проведение матча из-за серьёзных опасений по поводу вируса Эбола.

По данным источника, сборные пытаются найти новое место для проведения товарищеской игры всего за несколько дней до начала турнира.

Сборная ДР Конго ранее приостановила подготовку к чемпионату мира — 2026 из-за вспышки вируса Эбола в стране. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ситуацию как «чрезвычайную», но не признала её пандемией.

На чемпионате мира — 2026 сборная ДР Конго попала в группу К, где ей предстоит сыграть с Португалией, Колумбией и Узбекистаном.