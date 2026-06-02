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Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей признался в любви к стильной одежде

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей признался в любви к стильной одежде
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Полузащитник «Наполи» и сборной Шотландии Скотт Мактоминей высказался о своём отношении к моде в Италии.

— Наверняка вы уже заметили, что интернет просто с ума сходит от вашего нового образа?
— По правде сказать, я этого и не замечаю. Но мне очень нравится одежда, которая здесь есть. Одежда, то, как люди одеваются, а также ткани. Я с удовольствием влился в этот стиль жизни, предполагающий умение показать себя. Когда я куда-то иду, надеваю что-нибудь красивое без огромного числа логотипов и всего такого прочего. У меня есть личный портной, который мне в этом помогает.

Когда носишь хорошую одежду, то и чувствуешь себя хорошо, это здорово. А что касается мнения людей, как я одеваюсь, не могу это контролировать. Мне просто очень нравится одежда, — цитирует Мактоминея GQ.

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