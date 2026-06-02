Полузащитник «Наполи» Мактоминей: мне нравится наблюдать за игроками, которые вдохновляют

Полузащитник «Наполи» и сборной Шотландии Скотт Мактоминей ответил, что вызывает у него наибольший интерес в предстоящем чемпионате мира — 2026 с точки зрения любителя футбола.

«Мне нравится наблюдать за игроками, которые меня вдохновляют. Очевидно, что Лига чемпионов в прошедшем сезоне стала хорошим тому примером, где было продемонстрировано столько талантов. Для меня невероятно важно наблюдать за одними из лучших футболистов мира и учиться у них. Считаю, что игре нужны такие атакующие исполнители, которые просто бесстрашны, выходят на поле, проявляют себя и делают то, что мало кто из футболистов может сделать», — цитирует Мактоминея GQ.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Шотландии в квартете C встретится с командами Бразилии, Марокко и Гаити.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.