Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Наполи» Мактоминей: мне нравится наблюдать за игроками, которые вдохновляют

Полузащитник «Наполи» Мактоминей: мне нравится наблюдать за игроками, которые вдохновляют
Комментарии

Полузащитник «Наполи» и сборной Шотландии Скотт Мактоминей ответил, что вызывает у него наибольший интерес в предстоящем чемпионате мира — 2026 с точки зрения любителя футбола.

«Мне нравится наблюдать за игроками, которые меня вдохновляют. Очевидно, что Лига чемпионов в прошедшем сезоне стала хорошим тому примером, где было продемонстрировано столько талантов. Для меня невероятно важно наблюдать за одними из лучших футболистов мира и учиться у них. Считаю, что игре нужны такие атакующие исполнители, которые просто бесстрашны, выходят на поле, проявляют себя и делают то, что мало кто из футболистов может сделать», — цитирует Мактоминея GQ.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Шотландии в квартете C встретится с командами Бразилии, Марокко и Гаити.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей признался в любви к стильной одежде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android