Мадридский «Реал» ведёт переговоры с окружением правого защитника «Интера» Дензела Думфриса. Футболист рассматривает испанский гранд в качестве наиболее предпочтительного варианта продолжения карьеры. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сумма отступных в контракте 30-летнего игрока составляет € 20 млн, а не € 25 млн, о чём ранее сообщали СМИ.

«Ливерпуль» продолжает проявлять интерес к Думфрису, несмотря на увольнение Арне Слота с поста главного тренера.

В минувшем сезоне Думфрис принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: