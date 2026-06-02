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В «Зените» не исключили продажи Сантоса и Энрике после ЧМ-2026

В «Зените» не исключили продажи Сантоса и Энрике после ЧМ-2026
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Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос о потенциальной продаже защитника Дугласа Сантоса и нападающего Луиса Энрике после чемпионата мира 2026 года. Оба футболиста поедут на мировое первенство в составе сборной Бразилии.

«Нужно смотреть, какую сумму предложат. Если люди придут с предложением, будем рассматривать, как и по всем игрокам. Главный тренер Сергей Богданович Семак говорил, если будет хорошее предложение, не будем препятствовать», — приводит слова Зырянова «РИА Новости Спорт».

Сантос играет за «Зенит» с лета 2019 года и является капитаном команды. Энрике выступает в составе сине-бело-голубых с зимы 2025 года.

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