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Алессандро Неста назначен тренером «Авеллино» из Серии B

Алессандро Неста назначен тренером «Авеллино» из Серии B
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Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Алессандро Неста стал новым тренером «Авеллино», выступающего в итальянской Серии В. Об этом сообщает Corriere dello Sport.fdt

Неста сменил на этом посту Давиде Баллардини, который возглавил команду в феврале и привёл её к восьмому месту в чемпионате. Последним местом работы Несты была «Монца», которую он тренировал в прошлом году.

Руководство «Авеллино» рассчитывает, что под руководством Несты команда сможет побороться за повышение в классе. Ожидается, что подписание контракта с Нестой будет официально оформлено на этой неделе. Для бывшего тренера «Реджаны», «Фрозиноне», «Перуджи» и «Монцы» готов двухлетний контракт.

Алессандро Неста играл за «Милан» с 2002 по 2012 год.

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