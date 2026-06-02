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Ираола подпишет с «Ливерпулем» контракт до 2028 года — Орнштейн

Ираола подпишет с «Ливерпулем» контракт до 2028 года — Орнштейн
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«Ливерпуль» достиг устной договорённости с Андони Ираолой о назначении на пост главного тренера команды. Ожидается, что испанский специалист подпишет контракт, рассчитанный на два года. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн.

По информации источника, мерсисайдцы могут объявить о назначении Ираолы и представить его до конца недели.

43-летний специалист хочет, чтобы в его тренерский штаб вошли Пабло де ла Торре, Томми Элфик, Шон Купер и Том Уэббер.

Последним клубом Ираолы стал «Борнмут», который он покинул по окончании сезона-2025/2026. Под руководством испанского тренера «вишни» набрали 57 очков и расположились на шестой строчке. «Ливерпуль» с 60 очками занял пятое место. Специалист возглавлял «Борнмут» с лета 2023 года.

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