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«Этот разговор стал вдохновляющим». Скотт Мактоминей — о звонке Алекса Фергюсона

«Этот разговор стал вдохновляющим». Скотт Мактоминей — о звонке Алекса Фергюсона
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Полузащитник «Наполи» и сборной Шотландии Скотт Мактоминей поделился эмоциями от телефонного разговора с легендарным шотландским тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном. Футболист является воспитанником «красных дьяволов».

— Сэр Алекс с вами связывался? Уверен, сейчас он вами очень гордится.
— В сентябре я разговаривал с сэром Алексом, и это было потрясающе. Он позвонил мне, и я был чрезвычайно благодарен ему за то, что он уделил время, поговорил со мной и просто поинтересовался, как у меня дела, а ещё мы обсудили футбол и всё такое прочее. Так что было очень приятно с ним поговорить. Я был совсем юным, когда он уходил из «Манчестер Юнайтед», поэтому то, что сэр Алекс вспомнил обо мне, стало для меня чем-то важным, потому что, на мой взгляд, он величайший тренер всех времён.

— У вас оказался сохранён его номер? Или же в данном случае не работал определитель номера?
— Звонок был без определителя номера. Я ответил, просто сказав: «Здравствуйте?» Потому что я отвечаю на каждый звонок (смеётся). Мне кажется, должен это делать. А он просто спросил: «Как дела, сынок?» И я довольно быстро понял, кто это. Мы хорошо пообщались. Наверное, это было более обычным делом, чем можно подумать — как, например, когда тебе звонит друг и спрашивает, как у тебя дела и всё такое. Но да, это было действительно чем-то особенным.

— Было ли что-нибудь конкретное из сказанного им, что вам особенно запомнилось — например, какой-нибудь совет или комплимент?
— Да. Наверное, это личное, поэтому я бы не стал об этом говорить. Но у него всегда были отличные советы. Сэр Алекс настолько культовая личность, что каждое его слово ты просто держишь в себе и всегда стараешься запомнить это для будущих игр. А потом, три месяца спустя, мы вышли на чемпионат мира. Так что этот разговор, должно быть, стал вдохновляющим, — цитирует Мактоминея GQ.

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