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Александр Гришин: Акинфеев мог бы продлить контракт с ЦСКА не на один, а на три сезона

Александр Гришин: Акинфеев мог бы продлить контракт с ЦСКА не на один, а на три сезона
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отметил, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев мог бы продлить контракт на три сезона вместо одного благодаря своему опыту. Во вторник, 2 июня, пресс-служба ЦСКА сообщила, что 40-летний Акинфеев продлил контракт с клубом до 2027 года.

«Хорошая новость. Знал, что он продлит контракт, потому что в нашем чемпионате с таким опытом, который есть у Акинфеева, он мог не на один год продлить, а на три. И в своё время догнать Буффона, который до 45 лет играл в Италии.

А Игорь здесь может спокойно играть благодаря своему опыту и мастерству. Если его обойдут травмы, думаю, в следующем году он переподпишет контракт. И всё равно, как бы Тороп ни играл, Игорь — первый номер ЦСКА.

Если бы он хотел играть за сборную, думаю, конкурировал бы с Агкацевым, Бориско и Сафоновым за звание одного из лучших вратарей сборной», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе армейцев он стал обладателем Кубка УЕФА, шести титулов чемпиона России, а также восьми Кубков и Суперкубков страны.

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