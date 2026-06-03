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Ромелу Лукаку вошёл в топ-5 лучших бомбардиров в истории сборных

Ромелу Лукаку вошёл в топ-5 лучших бомбардиров в истории сборных
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил гол в товарищеском матче с национальной командой Хорватии (2:0). Этот мяч стал для бельгийца 90-м за «красных дьяволов», футболист вошёл в топ-5 лучших бомбардиров в истории сборных.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
02 июня 2026, вторник. 19:00 МСК
Хорватия
Окончен
0 : 2
Бельгия
0:1 Тилеманс – 38'     0:2 Лукаку – 90+6'    

Лидером рейтинга является португалец Криштиану Роналду, у которого 143 гола за национальную команду. На второй строчке располагается аргентинец Лионель Месси (116), топ-3 замыкает иранец Али Даеи (108). Четвёртым в списке является индиец Сунил Чхетри (95).

Сборная Бельгии по футболу сыграет на групповом этапе ЧМ — 2026 в группе G со сборными Египта, Ирана и Новой Зеландии.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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