Sport.es: Конате получит подписной бонус от «Реала» в € 20 млн, зарплата игрока — € 12 млн

Мадридский «Реал» выплатит центральному защитнику Ибраима Конате бонус за подписание контракта в размере € 20 млн. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, зарплата 27-летнего футболиста в «Королевском клубе» составит около € 12 млн. Сопоставимый оклад был у Конате в последний сезон в «Ливерпуле». Французский игрок подпишет контракт, рассчитанный до 2030 года.

«Ливерпуль» объявил о прекращении сотрудничества с Конате 31 мая. Защитник играл за мерсисайдцев с лета 2021 года. За этот период француз принял участие в 183 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами.

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