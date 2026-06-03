Норвежская футбольная ассоциация поддержала жалобу на президента ФИФА Инфантино

Норвежская футбольная федерация (NFF) официально выразила поддержку жалобе, поданной правозащитной организацией FairSquare в комитет по этике ФИФА. Обжалованию подверглось вручение президентом ФИФА Джанни Инфантино Премии мира президенту США Дональду Трампу в ходе жеребьёвки чемпионата мира по футболу 2026 года.

О решении федерации сообщила президент NFF Лиза Клавенесс во вторник, 2 июня, на пресс‑конференции перед отъездом национальной сборной на чемпионат мира. По словам главы федерации, соответствующее письмо поддержки было официально направлено в комитет по этике.

В жалобе FairSquare ставится вопрос о возможном нарушении президентом ФИФА правил политического нейтралитета, закреплённых в уставе организации. Федерация футбола Нигерии (NFF) также обратилась в комитет с просьбой провести оценку действий Инфантино на соответствие уставным нормам.

Клавенесс отметила, что данный шаг со стороны NFF вызвал политические трения внутри ФИФА. Ранее глава норвежской федерации призывала руководящий орган мирового футбола отменить вручение указанной премии для сохранения принципа политического нейтралитета.