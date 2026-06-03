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Барко набил на ноге тату Кубка России в честь победы со «Спартаком»

Барко набил на ноге тату Кубка России в честь победы со «Спартаком»
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко набил на ноге татуировку в честь победы красно-белых в Суперфинале Фонбет Кубка России.

Барко набил тату Кубка России в честь победы со «Спартаком»:

В решающем матче соревнования московский клуб победил «Краснодар». Основное время завершилось со счётом 1:1, в серии пенальти точнее оказался «Спартак» — 4:3. Барко отыграл всё время Суперфинала, сделал результативную передачу и реализовал 11-метровый удар в серии.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

Аргентинский футболист играет за московский клуб с лета 2024 года. Действующее трудовое соглашение полузащитника со «Спартаком» рассчитано до лета 2027 года.

Эсекьель Барко Подробнее
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