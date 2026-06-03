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Игровую футболку Пеле выставят на аукционе за $ 6 млн — The Athletic

Игровую футболку Пеле выставят на аукционе за $ 6 млн — The Athletic
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Игровую футболку, в которой в финале чемпионата мира — 1958 выступал легендарный футболист сборной Бразилии Пеле, выставят на аукционе за $ 6 млн. Об этом сообщает The Athletic.

В финале того турнира бразильцы со счётом 5:2 переиграли национальную команду Швеции и впервые в истории выиграли мировое первенство. Пеле тогда было 17 лет.

Начало торгов назначено на 29 июня, они продлятся до 16 июля. Самой дорогой футбольной майкой на данный момент является футболка, принадлежавшая аргентинской легенде мирового футбола Диего Марадоне. В 2022 году её продали на аукционе за $ 9,28 млн. В ней аргентинец выступал на победном для своей команды чемпионате мира — 1986.

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