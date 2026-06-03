«Реалу» и «Атлетико» интересен Мак Аллистер, Симеоне одержим идеей его покупки — Ole

Мадридские «Реал» и «Атлетико» заинтересованы в покупке полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера. «Сливочные» рассматривают вариант с подписанием футболиста как сильный вариант для усиления команды в случае победы Флорентино Переса на президентских выборах. Об этом сообщает Ole.

По информации источника, приобретение Мак Аллистера является «навязчивой идеей» главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Подчёркивается, что за «матрасников» уже играют несколько партнёров полузащитника по сборной Аргентины: Хуан Муссо, Науэль Молина, Нико Гонсалес, Тьяго Альмада, Джулиано Симеоне и Хулиан Альварес.

В минувшем сезоне Мак Аллистер принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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