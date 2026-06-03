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Самолёт сборной Бразилии прошёл символический ритуал «водной арки» перед вылетом на ЧМ

Самолёт сборной Бразилии прошёл символический ритуал «водной арки» перед вылетом на ЧМ
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Самолёт, на котором сборная Бразилии отправилась на чемпионат мира 2026 года в США, прошёл символический ритуал «водной арки» в аэропорту Рио-де-Жанейро. Торжественная церемония состоялась 1 июня 2026 года. Об этом сообщает Globo.

Специально арендованный для нужд сборной самолёт Boeing, на борту которого находились игроки и тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти, выруливал на взлётную полосу под струи воды. Этот ритуал, известный как «водное приветствие» или «водная арка», в авиации обычно используется для чествования особенных рейсов или как символ благословения в дальний путь.

По данным источника, организацией церемонии занимался персонал аэропорта по согласованию с Бразильской конфедерацией футбола (CBF).

На групповом этапе бразильцы, попавшие в группу C, 14 июня сыграют с Марокко, 20 июня — с Гаити и 25 июня — с Шотландией.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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