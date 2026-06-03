«Манчестер Юнайтед» договорился с «Аталантой» о покупке Эдерсона — Орнштейн

«Манчестер Юнайтед» близок к покупке полузащитника «Аталанты» Эдерсона. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн в социальной сети X.

По данным источника, клубы согласовали трансфер за € 40,5 млн, ещё € 4,5 млн обозначены в виде бонусов. Помимо этого, манкунианцы уже договорились с футболистом об условиях сотрудничества, он подпишет четырёхлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон. Ожидается, что сделку закроют в первых числах июля.

Эдерсон выступает за «Аталанту» с лета 2022 года. В прошлом сезоне на счету 26-летнего центрального полузащитника 41 матч за клуб во всех турнирах. В них Эдерсон отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Стоимость бразильца, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 45 млн.