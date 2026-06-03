«Спартак» обратился к Джику, который пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

«Спартак» в телеграм-канале поддержал ганского защитника Александера Джику, который не сможет принять участие на чемпионате мира — 2026 из-за травмы, полученной в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром» — 1:1 (4:3 пен.).

«Джику, мы с тобой! Наш защитник официально пропустит ЧМ-2026 из-за травмы, полученной в финале Кубка. Сил и здоровья тебе, Александер!» — написано в сообщении красно-белых.

Ранее главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш сообщил о вызове защитника кипрского «Пафоса» Деррика Люккассена вместо Джику.

В Суперфинале Кубка России защитник «Спартака» был заменён из-за травмы в конце первого тайма.

Как появился «Спартак»: