Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дэвид Бекхэм посетил «Ролан Гаррос» — 2026

Дэвид Бекхэм посетил «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм посетил теннисный турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос», который проходит в Париже с 24 мая по 7 июня. Фото приехавшего в столицу Франции экс-футболиста опубликовала пресс-служба турнира у себя на странице в соцсети. Также вместе с Бекхэмом на снимке запечатлены бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова и трёхкратный победитель Открытого чемпионата Франции бразилец Густаво Куэртен.

Фото: Пресс-служба «Ролан Гаррос»

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» среди мужчин является испанец Карлос Алькарас, не принимающий в турнире участия из-за травмы. Чемпионкой в женском турнире год назад стала Кори Гауфф.

Материалы по теме
Мирра Андреева в 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2026 сыграет с Мартой Костюк. LIVE!
Live
Мирра Андреева в 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2026 сыграет с Мартой Костюк. LIVE!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android