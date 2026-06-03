Дэвид Бекхэм посетил «Ролан Гаррос» — 2026

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм посетил теннисный турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос», который проходит в Париже с 24 мая по 7 июня. Фото приехавшего в столицу Франции экс-футболиста опубликовала пресс-служба турнира у себя на странице в соцсети. Также вместе с Бекхэмом на снимке запечатлены бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова и трёхкратный победитель Открытого чемпионата Франции бразилец Густаво Куэртен.

Фото: Пресс-служба «Ролан Гаррос»

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» среди мужчин является испанец Карлос Алькарас, не принимающий в турнире участия из-за травмы. Чемпионкой в женском турнире год назад стала Кори Гауфф.