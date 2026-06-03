Хаби Алонсо предложил «Челси» подписать защитника «Ювентуса» — La Gazzetta dello Sport

Лондонский «Челси» рассматривает возможность приобретения левого защитника «Ювентуса» Андреа Камбьязо. Английский клуб стремится укрепить свою оборону и наметил Камбьязо в качестве потенциальной трансферной цели, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, интерес к защитнику возник не случайно: новый менеджер лондонского клуба Хаби Алонсо хотел заполучить его в «Реал» прошлым летом, и теперь «Челси» намерен предпринять собственную попытку подписать игрока в преддверии следующего трансферного окна.

Камбьязо выступает за «Ювентус» с июля 2022 года, и его соглашение с клубом рассчитано до июня 2029 года. В текущем сезоне защитник провёл 45 матчей, забил три гола и оформил пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 30 млн.

Хаби Алонсо занимал пост главного тренера мадридского «Реала» с 1 июня 2025 года по 12 января 2026 года. Официально Алонсо станет менеджером «Челси» с 1 июля 2026 года. Контракт с испанским специалистом рассчитан на четыре года — до июня 2030 года.