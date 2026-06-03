Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» нашёл замену Думфрису в «Аталанте» — Романо

«Интер» нашёл замену Думфрису в «Аталанте» — Романо
Комментарии

Миланский «Интер» активно работает над трансфером правого защитника «Аталанты» Марко Палестры. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

«Нерадзурри» видят в этом футболисте замену Дензелу Думфрису, который с высокой долей вероятности этим летом уйдёт в мадридский «Реал». Клубы английской Премьер-лиги также следят за Палестрой, команда из Бергамо готова обсудить возможную продажу защитника и намерена получить за него не менее € 50 млн. Ранее «Интер» предложил € 40 млн, но «Аталанта» ответила отказом.

В прошедшем сезоне Палестра выступал за «Кальяри» на правах аренды. Он провёл на клубном уровне 37 матчей, забив один гол и сделав четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в € 35 млн.

Материалы по теме
«Реал» может подписать Думфриса за € 20 млн — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android