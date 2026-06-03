«Интер» нашёл замену Думфрису в «Аталанте» — Романо

Миланский «Интер» активно работает над трансфером правого защитника «Аталанты» Марко Палестры. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

«Нерадзурри» видят в этом футболисте замену Дензелу Думфрису, который с высокой долей вероятности этим летом уйдёт в мадридский «Реал». Клубы английской Премьер-лиги также следят за Палестрой, команда из Бергамо готова обсудить возможную продажу защитника и намерена получить за него не менее € 50 млн. Ранее «Интер» предложил € 40 млн, но «Аталанта» ответила отказом.

В прошедшем сезоне Палестра выступал за «Кальяри» на правах аренды. Он провёл на клубном уровне 37 матчей, забив один гол и сделав четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в € 35 млн.