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Месси вошёл в топ-5 рейтинга самых дорогих игроков МЛС в новом списке от Transfermarkt

Месси вошёл в топ-5 рейтинга самых дорогих игроков МЛС в новом списке от Transfermarkt
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Сайт Transfermarkt опубликовал обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов МЛС. Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси вошёл в топ-5 списка, его рыночная стоимость составила € 15 млн.

Лидерами рейтинга стали нападающий «Торонто» Джош Сарджент, актуальная стоимость которого оценивается в € 16 млн, и футболист «Цинциннати» Эвандер, права на которого тоже стоят € 16 млн. Помимо Месси, в € 15 млн оценены Андерс Дрейер из «Сан-Диего» и Сон Хын Мин из «Лос-Анджелеса».

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до конца 2028-го. В нынешнем клубном сезоне он принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал семь результативных передач.

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