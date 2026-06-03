Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Племянник Криштиану Роналду подписал контракт с «Виторией» из Гимарайнша

Племянник Криштиану Роналду подписал контракт с «Виторией» из Гимарайнша
Комментарии

Диниш Перейра, племянник пятикратного обладателя «Золотого мяча» португальского форварда Криштиану Роналду, подписал первый профессиональный контракт.

«В 16 лет ты подписываешь первый профессиональный контракт. Это была твоя мечта, и я шла рядом с тобой на каждом шаге. Были слёзы, жертвы, падения и победы. Никто не сможет отнять у нас этот путь. Теперь будущее за тобой. Лети вперёд и продолжай так же смело бороться, как всегда. Я невероятно горжусь тобой, сын», — написала сестра Роналду Катя Авейру в соцсети.

16-летний Перейра присоединится к академии португальской «Витории» из Гимарайнша и будет выступать за её команду до 17 лет. Португалец выступает на позиции нападающего.

Материалы по теме
Фото
Криштиану Роналду объявил, что прибыл в сборную Португалии для подготовки к шестому ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android