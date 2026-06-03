Племянник Криштиану Роналду подписал контракт с «Виторией» из Гимарайнша

Диниш Перейра, племянник пятикратного обладателя «Золотого мяча» португальского форварда Криштиану Роналду, подписал первый профессиональный контракт.

«В 16 лет ты подписываешь первый профессиональный контракт. Это была твоя мечта, и я шла рядом с тобой на каждом шаге. Были слёзы, жертвы, падения и победы. Никто не сможет отнять у нас этот путь. Теперь будущее за тобой. Лети вперёд и продолжай так же смело бороться, как всегда. Я невероятно горжусь тобой, сын», — написала сестра Роналду Катя Авейру в соцсети.

16-летний Перейра присоединится к академии португальской «Витории» из Гимарайнша и будет выступать за её команду до 17 лет. Португалец выступает на позиции нападающего.