Transfermarkt понизил рыночную стоимость 30-летнего Алексея Миранчука

Портал Transfermarkt представил рыночные стоимости футболистов МЛС по итогам последнего обновления. Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук подешевел на € 0,5 млн. Теперь рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 7,5 млн.

Последний раз Алексей стоил так мало в конце 2023 года, когда редко выходил на поле в составе итальянской «Аталанты». Максимально Transfermarkt оценивал Миранчука в € 18 млн в 2019-2020 годах.

Отметим, в сезоне-2026 МЛС Миранчук является лучшим бомбардиром (5) и лучшим по «гол+пас» в команде (7). При этом россиянин является вторым по стоимости в команде футболистом после 27-летнего ивуарийского форварда Эммануэля Латте Лата — € 10 млн.

Миранчук перешёл в «Атланту» из «Аталанты» летом 2024 года. За этот период россиянин принял участие в 66 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года.