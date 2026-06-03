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Кандидат в президенты «Реала»: членам клуба пришёл бюллетень только с фамилией Переса

Кандидат в президенты «Реала»: членам клуба пришёл бюллетень только с фамилией Переса
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Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме поставил под сомнение прозрачность выборов на должность главы «Королевского клуба», сравнивая их с коммунистической диктатурой в Венесуэле.

«У нас даже нет списка сосьос. Членам клуба пришёл бюллетень только с кандидатурой Флорентино Переса. Это всё больше напоминает Мадуро (венесуэльский государственный и политический деятель. — Прим. «Чемпионата») и Венесуэлу. Я считаю, что необходимы взаимное уважение, сотрудничество, диалог и конструктивные дебаты, но я сталкиваюсь с кампанией, в которой этого нет, и где я играю слишком большую ведущую роль. Наши члены заслуживают возможности выдвигать противоположные предложения и обсуждать их», — приводит слова Рикельме Cadena Ser.

Ранее мадридский «Реал» объявил дату проведения президентских выборов, которые состоятся в воскресенье, 7 июня. В выборах примут участие два кандидата — действующий президент Флорентино Перес и испанский бизнесмен Энрике Рикельме.

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