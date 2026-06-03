«Реал» сделал заявление на фоне скандальных высказываний кандидата в президенты Рикельме

Мадридский «Реал» опубликовал заявление на официальном сайте, в котором отреагировал на скандальные слова кандидат в президенты «сливочных» Энрике Рикельме. Ранее сообщалось, что испанский бизнесмен поставил под сомнение прозрачность выборов на должность главы «Королевского клуба», сравнив их с коммунистической диктатурой в Венесуэле.

«В ответ на заявления кандидата Энрике Рикельме, в которых он утверждает, что только один из кандидатов имеет доступ к списку членов клуба, а также на сомнения и недоверие, выраженные в отношении сохранности голосов по почте, Избирательная комиссия заявляет следующее:

1. Избирательная комиссия не предоставляла список членов клуба ни одному из кандидатов, участвующих в выборах 7 июня.

2. Избирательная комиссия в письменной форме проинформировала обоих кандидатов о порядке отправки информации, документации и материалов членам клуба. Более того, кандидат Энрике Рикельме был лично проинформирован об этой процедуре в день подачи своей кандидатуры.

3. Эта процедура установлена регламентом, регулирующим избирательный процесс (пункт 2 раздела о списке членов клуба), который был опубликован для этих целей. Правила разъясняют, что кандидаты должны предоставить Избирательной комиссии информацию, документацию и материалы, которые они хотят отправить членам клуба, а клуб отвечает за их распространение.

4. Избирательная комиссия установила крайний срок для получения информации, документации и материалов, которые каждый кандидат желает отправить членам клуба, — понедельник, 1 июня, 18:00.

5. Избирательная комиссия глубоко обеспокоена заявлениями Энрике Рикельме, которые ставят под сомнение хранение и безопасность голосов, отправленных по почте. В ответ на вопрос кандидатуры Рикельме по этому вопросу Избирательная комиссия дала письменный ответ, из которого мы приводим следующую выдержку:

«В целях усиления прозрачности и доверия к процедуре сохранности голосов, отправленных по почте, кандидаты, которые того пожелают, могут назначить одного из должным образом аккредитованных наблюдателей, чтобы он постоянно находился вблизи входа в помещение, предназначенное для хранения бюллетеней. Присутствие наблюдателей в этой зоне будет осуществляться в рамках существующих систем наблюдения и безопасности клубных объектов и будет подчиняться действующим нормам видеонаблюдения и обработки изображений в соответствии с действующим законодательством».

6. Таким образом, любая информация, документация или материалы, которые были отправлены членам клуба от любой кандидатуры, были обработаны в соответствии с действующими процедурами и правилами.

7. Избирательная комиссия строго и точно соблюдает применимые правила на протяжении всего этого избирательного процесса и поэтому просит уважать этот процесс», — говорится в заявлении мадридского клуба на официальном сайте.

Ранее мадридский «Реал» объявил дату проведения президентских выборов, которые состоятся в воскресенье, 7 июня. В выборах примут участие два кандидата — действующий президент Флорентино Перес и испанский бизнесмен Энрике Рикельме.