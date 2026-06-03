Стал известен игровой номер Ламина Ямаля в сборной Испании на чемпионате мира — 2026

Сборная Испании на официальном сайте опубликовала номера игроков национальной команды перед чемпионатом мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Так, 18-летний вингер «Фурия Роха» Ламин Ямаль получил 19-й номер.

Все номера игроков сборной Испании на ЧМ-2026:

1. Давид Райя («Арсенал»);

2. Марк Пубиль («Атлетико»);

3. Алехандро Гримальдо («Байер»);

4. Эрик Гарсия («Барселона»);

5. Маркос Льоренте («Атлетико»);

6. Микель Мерино («Арсенал»);

7. Ферран Торрес («Барселона»);

8. Фабиан Руис («ПСЖ»);

9. Гави («Барселона»);

10. Даниэль Ольмо («Барселона»);

11. Йереми Пино («Кристал Пэлас»);

12. Педро Порро («Тоттенхэм»);

13. Жоан Гарсия («Барселона»);

14. Эмерик Лапорт («Атлетик»);

15. Алекс Баэна («Атлетико»);

16. Родри («Манчестер Сити») — капитан;

17. Нико Уильямс («Атлетик»);

18. Мартин Субименди («Арсенал»);

19. Ламин Ямаль («Барселона»);

20. Педри («Барселона»);

21. Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»);

22. Пау Кубарси («Барселона»);

23. Унай Симон («Атлетик»);

24. Марк Кукурелья («Челси»);

25. Виктор Муньос («Осасуна»);

26. Борха Иглесиас («Сельта»).

На групповом этапе предстоящего чемпионата мира – 2026 сборной Испании предстоит сыграть в квартете H с Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).