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Стал известен игровой номер Ламина Ямаля в сборной Испании на чемпионате мира — 2026

Стал известен игровой номер Ламина Ямаля в сборной Испании на чемпионате мира — 2026
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Сборная Испании на официальном сайте опубликовала номера игроков национальной команды перед чемпионатом мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Так, 18-летний вингер «Фурия Роха» Ламин Ямаль получил 19-й номер.

Все номера игроков сборной Испании на ЧМ-2026:

1. Давид Райя («Арсенал»);
2. Марк Пубиль («Атлетико»);
3. Алехандро Гримальдо («Байер»);
4. Эрик Гарсия («Барселона»);
5. Маркос Льоренте («Атлетико»);
6. Микель Мерино («Арсенал»);
7. Ферран Торрес («Барселона»);
8. Фабиан Руис («ПСЖ»);
9. Гави («Барселона»);
10. Даниэль Ольмо («Барселона»);
11. Йереми Пино («Кристал Пэлас»);
12. Педро Порро («Тоттенхэм»);
13. Жоан Гарсия («Барселона»);
14. Эмерик Лапорт («Атлетик»);
15. Алекс Баэна («Атлетико»);
16. Родри («Манчестер Сити») — капитан;
17. Нико Уильямс («Атлетик»);
18. Мартин Субименди («Арсенал»);
19. Ламин Ямаль («Барселона»);
20. Педри («Барселона»);
21. Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»);
22. Пау Кубарси («Барселона»);
23. Унай Симон («Атлетик»);
24. Марк Кукурелья («Челси»);
25. Виктор Муньос («Осасуна»);
26. Борха Иглесиас («Сельта»).

На групповом этапе предстоящего чемпионата мира – 2026 сборной Испании предстоит сыграть в квартете H с Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).

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