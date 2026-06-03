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Шалимов назвал первоочередную задачу Батракова в случае перехода в «ПСЖ»

Шалимов назвал первоочередную задачу Батракова в случае перехода в «ПСЖ»
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Российский тренер Игорь Шалимов дал совет российскому полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову в случае перехода в «ПСЖ».

«Первое, что нужно сделать Батракову, в случае перехода в «ПСЖ» — это выучить французский язык. Не надо там на русском разговаривать. У него задача номер один – выучить французский. Это то, чем надо реально заняться», — сказал Шалимов в эфире программы «Это футбол, брат».

Действующее трудовое соглашение 20-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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