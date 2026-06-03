Романо сообщил о новом трансфере «Манчестер Юнайтед» и подтвердил уход двух игроков

«Манчестер Юнайтед» завершил трансфер полузащитника «Аталанты» Эдерсона, который станет лишь первым приобретением манкунианцев в полузащиту этим летом. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, хавбеки «красных дьяволов» Каземиро и Мануэль Угарте уйдут, поэтому «Манчестер Юнайтед» пополнит свой состав ещё одним игроком, а при определённых условиях — и двумя.

Ранее сообщалось, что Эдерсон подпишет с «Манчестер Юнайтед» контракт до июня 2030 года с возможностью продления до 2031 года. Сумма трансфера составит € 40,5 млн, ещё € 4,5 млн обозначены в виде бонусов.

Эдерсон выступает за «Аталанту» с лета 2022 года. В прошлом сезоне на счету 26-летнего центрального полузащитника 41 матч за клуб во всех турнирах. В них Эдерсон отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Стоимость бразильца, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 45 млн.