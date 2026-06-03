«Реал» завершил подписание Дензела Думфриса из «Интера» — Фабрицио Романо

Мадридский «Реал» завершил переговоры о подписании правого защитника «Интера» и сборной Нидерландов Дензела Думфриса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сделка завершена, все детали перехода согласованы. Отмечается, что «Реал» активирует сумму отступных в контракте 30-летнего игрока, которая составляет € 20 млн. Подчёркивается, что нидерландец также согласился на переход в «Реал». Официальное подтверждение состоится в ближайшее время.

В минувшем сезоне Думфрис принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.