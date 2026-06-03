Самир Насри назвал единственный клуб, ради которого Луис Энрике может покинуть «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри считает, что Луис Энрике может покинуть «ПСЖ» ради работы в «Барселоне».

«Может ли Луис Энрике уйти после второго подряд триумфа? Если однажды ему позвонит «Барселона», учитывая, что это клуб его сердца, он может сказать себе: «Я хочу вернуться туда». «Сейчас у него всё хорошо в «ПСЖ», руководство клуба, взаимопонимание с Луишем Кампушем. Я вижу только один вариант, при котором Луис Энрике покинет «ПСЖ», — если его позовёт «Барселона», — приводит слова Насри Planet PSG.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике продлит контракт с «ПСЖ» до лета 2030 года.