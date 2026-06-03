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Кандидат в президенты «Реала»: я хочу видеть «Барсу» в Сегунде. Это бы меня порадовало

Кандидат в президенты «Реала»: я хочу видеть «Барсу» в Сегунде. Это бы меня порадовало
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Кандидат в президенты мадридского «Реала» Энрике Рикельме выразил желание, чтобы «Барселона» выступала в Ла Лиге 2 (Сегунде).

— Я хочу видеть «Барсу» в Сегунде, Это бы меня порадовало. Это принесло бы мне радость», — сказал Рикельме.

— Вы бы хотели, чтобы «Барса» исчезла?
— С этим у меня бы не возникло никаких проблем, но я хочу, чтобы «Реал» побеждал, а что там у других… — приводит слова Рикельме OneFootball.

Ранее мадридский «Реал» объявил дату проведения президентских выборов, которые состоятся в воскресенье, 7 июня. В выборах примут участие два кандидата — действующий президент Флорентино Перес и испанский бизнесмен Энрике Рикельме.

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