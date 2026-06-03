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Французский журналист – о президенте «ПСЖ»: он не хочет, чтобы Лига 1 существовала

Французский журналист – о президенте «ПСЖ»: он не хочет, чтобы Лига 1 существовала
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Французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи.

«Нассер Аль-Хелаифи говорит, что «ПСЖ» — это клуб всей Франции? Я не понимаю эту фразу и, одновременно, понимаю её, потому что это всё, чем он является и что я описываю уже несколько месяцев. Это человек, который хочет установить гегемонию, подавить остальных, чтобы не существовало ни одного другого клуба. Он не защищает Лигу 1, потому что он не хочет, чтобы Лига 1 вообще существовала. Это человек, который хочет установить гегемонию, подавить остальных, чтобы не существовало ни одного другого клуба. Он хочет завоевать все рынки, уничтожить рынок французского футбола. Все знают, что я болею за этот клуб с детства, но я никогда не хотел, чтобы нас любили другие», — приводит слова Риоло Planet PSG.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.

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