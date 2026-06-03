Мбаппе – худший в Ла Лиге по отработке в защите. У него меньше всего действий во всей лиге

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал худшим игроком сезона в Ла Лиге по действиям в обороне в пересчёте на 90 минут, сообщает FotMob.

Форвард мадридского «Реала» совершил лишь шесть оборонительных действий за 31 матч в чемпионате Испании – менее 0,2 за игру в среднем. По этому показателю Мбаппе занял последнее, 344-е место среди игроков Ла Лиги. Винисиус Жуниор занял 336-е место (32 очка, один в среднем за 90 минут).

К оборонительным действиям FotMob относит отборы, выносы, заблокированные удары и перехваты.

В минувшем сезоне Мбаппе во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 25 голов.

Ранее Мбаппе вошёл в символическую сборную Лиги чемпионов от WhoScored.