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Мбаппе – худший в Ла Лиге по отработке в защите. У него меньше всего действий во всей лиге

Мбаппе – худший в Ла Лиге по отработке в защите. У него меньше всего действий во всей лиге
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал худшим игроком сезона в Ла Лиге по действиям в обороне в пересчёте на 90 минут, сообщает FotMob.

Форвард мадридского «Реала» совершил лишь шесть оборонительных действий за 31 матч в чемпионате Испании – менее 0,2 за игру в среднем. По этому показателю Мбаппе занял последнее, 344-е место среди игроков Ла Лиги. Винисиус Жуниор занял 336-е место (32 очка, один в среднем за 90 минут).

К оборонительным действиям FotMob относит отборы, выносы, заблокированные удары и перехваты.

В минувшем сезоне Мбаппе во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 25 голов.

Ранее Мбаппе вошёл в символическую сборную Лиги чемпионов от WhoScored.

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