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Роднина: что значит Сафонову нужно присвоить ЗМС?

Роднина: что значит Сафонову нужно присвоить ЗМС?
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Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможном присвоении голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову звания заслуженного мастера спорта.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Что значит Сафонову нужно присвоить ЗМС? У нас есть четкое положение, по каким параметрам присуждается это звание, поэтому надо просто посмотреть, насколько он соответствует.

Можно ли считать его победу в Лиге чемпионов заслугой для российского спорта? Думаю, что нет. Это его личная заслуга, но не для российского спорта. Присвоение звания происходит по положению. В советском спорте оно присваивалось, когда ты выступал за сборную и прославлял свою страну.

Да, Сафонов добился большого результата. Мы все за него рады и поздравляем его, но в положении о присвоении ЗМС все четко сказано. Не знаю, насколько справедливо было бы присвоить это звание Сафонову. У каждого вида спорта свои положения. Я знаю, что касалось заслуженных мастеров советского спорта. У нас там были правила намного жестче, а требования намного выше. Поэтому мы так упрямо и говорим не просто «заслуженный мастер спорта», а «заслуженный мастер спорта Советского Союза», — приводит слова Родниной Sport24.

30 мая Сафонов сыграл с лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов УЕФА, завершившемся со счётом 1:1 (4:3 пен.), и помог парижскому клубу второй раз подряд выиграть главный еврокубок.

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