Тренер Сафонова стал лучшим тренером сезона по версии GOAL

Портал Goal составил рейтинг лучших тренеров сезона.

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике стал лучшим тренером сезона по версии Goal. На втором месте оказался Микель Артета из «Арсенала». Тройку лучших замкнул Венсан Компани из «Баварии».

Всего в списке были представлены 20 специалистов, а первая десятка выглядит таким образом:

10. Пьер Саж («Ланс»);

9. Франческо Фарьоли («Порту»);

8. Андони Ираола («Борнмут»);

7. Кристиан Киву («Интер»);

6. Ханси Флик («Барселона»);

5. Франсеск Фабрегас («Комо»);

4. Унаи Эмери («Астон Вилла»);

3. Венсан Компани («Бавария»);

2. Микель Артета («Арсенал»);

1. Луис Энрике («ПСЖ»).

Примечательно, что главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола занял 11-е место в рейтинге.