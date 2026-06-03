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Бразильская телеведущая Керолай Чавес обклеила всё тело стикерами с футболистами

Бразильская телеведущая Керолай Чавес обклеила всё тело стикерами с футболистами
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Бразильская телеведущая и модель Керолай Чавес решилась на смелый поступок перед чемпионатом мира — 2026 по футболу в США, Канаде и Мексике.

Чавес обклеила всё своё тело стикерами Panini с футболистами. По словам модели, всего потребовалось несколько сотен наклеек, а процедура заняла у неё примерно семь часов.

Она добавила, что не захотела использовать традиционный наряд с игровой формой и решила придумать что-нибудь оригинальное.

На тело модели были наклеены стикеры с изображением Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Винисиуса Жуниора и других звезд футбола — всего около 1000 игроков.

Теперь телеведущая называет себя главной музой предстоящего турнира, который пройдёт с 11 июня по 19 июля.

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