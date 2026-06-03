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«Это лучший пример для ребят». Тренер сборной Аргентины Скалони — о Месси

«Это лучший пример для ребят». Тренер сборной Аргентины Скалони — о Месси
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о вызове нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси на ЧМ-2026.

«Это лучший пример для ребят, которые смотрят на него и говорят: «Смотри, он продолжает пытаться, хочет играть, быть там». Вот это и есть лучший пример.

Он почти не изменился, остаётся тем же самым игроком, он всё такой же боец. Он едет на шестой мундиаль с прежней охотой. И я не думаю, что это изменится. Это тот пример, который хочется давать молодым футболистам. Слушайте, дело не в том, сколько ты выиграл и как ты играл, а в том, как ты относишься к делу. Именно это мы и пытаемся объяснить ребятам. Они это видят», — приводит слова Скалони Ole.

Ранее Месси участвовал в ЧМ-2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 — предстоящий турнир станет шестым для игрока сборной Аргентины.

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