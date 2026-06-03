Макрон с женой на тренировочной базе в Клерфонтене встретились со сборной Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился со сборной Франции перед чемпионатом мира-2026.

Макрон посетил тренировочную базу национальной команды в Клерфонтене вместе с супругой Брижит Мари-Клод.

Президент Франции Эммануэль Макрон на базе сборной Франции Фото: FFF

Футболисты и тренерский штаб сборной сфотографировались с президентом и первой леди Франции.

ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе турнира Франция сыграет с Сенегалом, Ираком и Норвегией.

В воскресенье, 31 мая Макрон принял игроков «ПСЖ» в Елисейском дворце после победы клуба в Лиге чемпионов. Вскоре, в сети завирусилось видео, как Матвей Сафонов смеялся во время речи президента Франции на приёме в Елисейском дворце.