Азар и сеть фастфуда Quick выпустили бургеры «Эден» с говядиной, курицей и рыбой перед ЧМ

Бывший полузащитник «Челси» и «Реала» Эден Азар начал сотрудничество с бельгийской сетью ресторанов быстрого питания, об этом сообщает компания Quick.

Азар стал частью маркетинговой кампании Quick, предваряющей чемпионат мира — он будет продвигать бургеры «Эден», представленные в трех вариантах: с говядиной, с курицей и с рыбой.

Котлету или филе будут дополнять двойная порция расплавленного чеддера, жареный лук и острый андалузский соус – и все это на булочке со специями в андалузском стиле.

Эден Азар в рекламной кампании фастфуда Фото: Quick.be

Часть выручки от продаж будет направлена на проект QuickFix – инициативу, в рамках которой сеть фастфуда будет обустраивать и ремонтировать детские и молодежные спортивные площадки по всей Бельгии.

Примечательно, что это уже не первая коллаборация игрока с фастфудом — в 2021-м году компания McDonalds анонсировала новую линейку бургеров, вдохновлённую игроками сборной Бельгии по футболу, под названием Red Devils Burgers. Азар лично поучаствовал в фотосессии к запуску нового бургера.