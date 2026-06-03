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Азар и сеть фастфуда Quick выпустили бургеры «Эден» с говядиной, курицей и рыбой перед ЧМ

Азар и сеть фастфуда Quick выпустили бургеры «Эден» с говядиной, курицей и рыбой перед ЧМ
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Бывший полузащитник «Челси» и «Реала» Эден Азар начал сотрудничество с бельгийской сетью ресторанов быстрого питания, об этом сообщает компания Quick.

Азар стал частью маркетинговой кампании Quick, предваряющей чемпионат мира — он будет продвигать бургеры «Эден», представленные в трех вариантах: с говядиной, с курицей и с рыбой.

Котлету или филе будут дополнять двойная порция расплавленного чеддера, жареный лук и острый андалузский соус – и все это на булочке со специями в андалузском стиле.

Эден Азар в рекламной кампании фастфуда

Эден Азар в рекламной кампании фастфуда

Фото: Quick.be

Часть выручки от продаж будет направлена на проект QuickFix – инициативу, в рамках которой сеть фастфуда будет обустраивать и ремонтировать детские и молодежные спортивные площадки по всей Бельгии.

Примечательно, что это уже не первая коллаборация игрока с фастфудом — в 2021-м году компания McDonalds анонсировала новую линейку бургеров, вдохновлённую игроками сборной Бельгии по футболу, под названием Red Devils Burgers. Азар лично поучаствовал в фотосессии к запуску нового бургера.

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