«Это будет игрок суперкласса для российской сборной». Корнеев — об Ибрагимове

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высоко оценил перспективы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова.

«Он находится в таком большом клубе, как «Манчестер Юнайтед». Это очень много стоит в футбольном мире. То, что он приехал сюда, в сборную России, это хороший фактор. Если всё будет складываться благополучно по спортивной части, то это будет игрок суперкласса для российской сборной. Он сможет приносить результат», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

18-летний футболист в мае впервые получил вызов в сборную России и сейчас находится в расположении команды перед товарищескими матчами.