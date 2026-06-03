Дэвид Бекхэм получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм будет удостоен именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде. Торжественная церемония запланирована на 12 июня в Лос-Анджелесе.

По данным Голливудской торговой палаты, в мероприятии примут участие актёр Том Круз и супруга экс-футболиста Виктория Бекхэм. Открытие звезды совпадёт с днём матча сборной США с Парагваем в рамках чемпионата мира — 2026, который принимают США, Мексика и Канада.

Бекхэм провёл за сборную Англии 115 матчей и выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», «ПСЖ» и «Лос-Анджелес Гэлакси». В его активе чемпионские титулы в Англии, Испании, Франции и победа в Лиге чемпионов 1999 года.