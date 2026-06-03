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Гурцкая: как только решат, как «ПСЖ» сможет заплатить «Локомотиву», Батраков туда поедет

Гурцкая: как только решат, как «ПСЖ» сможет заплатить «Локомотиву», Батраков туда поедет
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Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился подробностями о статусе переговоров между «ПСЖ» и московским «Локомотивом» по трансферу полузащитника Алексея Батракова. Ранее сообщалось, что парижане близки к подписанию игрока сборной России.

— Батраков в «ПСЖ»?
— Ну, маленькая заминка осталась, но да, очень близко. Как только они решат, каким образом «ПСЖ» сможет заплатить «Локомотиву», он туда поедет, — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В завершившемся сезоне Батраков забил 17 голов и оформил 12 результативных передач за «Локомотив» в 36 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.

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