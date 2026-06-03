Андрей Аршавин ответил, за кого болел в финале Лиги чемпионов
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Бывший российский футболист Андрей Аршавин ответил, за кого он болел в финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026 — за «ПСЖ», где выступает вратарь Матвей Сафонов, или за «Арсенал», в составе которого когда-то Аршавин играл сам. «ПСЖ» одержал победу со счётом 1:1, 4:3 пен.
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6' 1:1 Дембеле – 65'
«Честно, я ни за кого не болел. Во-первых, читалось, что выиграет «ПСЖ». По ходу движения, ладно, можно было сказать, что «Арсенал» способен выиграть, но, когда была серия пенальти, мы [стали болеть] за Сафонова», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.
«ПСЖ» во второй раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов, в то время как «Арсенал» никогда не побеждал в этом турнире.
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