Радимов: если Аршавину нравится Талалаев, то Global Star уже поменялся

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов назвал вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова открытием сезона-2025/2026 в европейском футболе, употребив в его адрес выражение Global Star. Так себя с иронией называет экс-капитан сборной России Андрей Аршавин.

«Думаю, что Сафонов, конечно, вот этот взлёт его и эти четыре пенальти отбитые в каком-то, как он называется, Межконтинентальном кубке. И то, что он выиграл у Шевалье место в составе — для нашей страны это, наверное, с отрывом Global Star новый.

Если Аршавину нравится Талалаев и он его на первое место ставит, то Global Star уже поменялся», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».