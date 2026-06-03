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Радимов: если Аршавину нравится Талалаев, то Global Star уже поменялся

Радимов: если Аршавину нравится Талалаев, то Global Star уже поменялся
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов назвал вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова открытием сезона-2025/2026 в европейском футболе, употребив в его адрес выражение Global Star. Так себя с иронией называет экс-капитан сборной России Андрей Аршавин.

«Думаю, что Сафонов, конечно, вот этот взлёт его и эти четыре пенальти отбитые в каком-то, как он называется, Межконтинентальном кубке. И то, что он выиграл у Шевалье место в составе — для нашей страны это, наверное, с отрывом Global Star новый.

Если Аршавину нравится Талалаев и он его на первое место ставит, то Global Star уже поменялся», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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