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Никитин назвал сборную, которая может удивить на ЧМ-2026

Никитин назвал сборную, которая может удивить на ЧМ-2026
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Российский экс-футболист Алексей Никитин назвал сборную, которая может удивить на чемпионате мира — 2026. Он выделил национальную команду Боснии и Герцеговины. На групповом этапе боснийцы попали в квартет с Канадой, Катаром и Швейцарией.

«Босния и Герцеговина — очень неуступчивая команда. Её игроки буквально залезают под кожу соперникам. Многие боснийцы играют в чемпионате Германии, одном из самых сильных чемпионатов. Есть и футболисты чемпионатов Италии, есть игроки отовсюду. Босния может преподнести сюрприз и побороться за второе место в группе», — сказал Алексей Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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